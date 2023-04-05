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НовостиЭкономика5 апреля 2023 10:59

В Госдуме приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС россиян

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования
Сергей ЧИКОВ
Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для граждан, пострадавших от ЧС

Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для граждан, пострадавших от ЧС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума России приняла закон о предоставлении ипотечных каникул пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера гражданам. По новому закону для данной категории граждан снизится долговая нагрузка по ипотечным обязательствам за потерянное в результате стихийных бедствий жилье. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, кто по программе ипотечных каникул сможет рассчитывать на отсрочку платежа в 2023 году и на каких условиях. Граждане России в тяжелых жизненных ситуациях могут взять паузу в выплатах по жилищному кредиту — сроком до шести месяцев. По желанию заемщика на этот период выплаты могут быть уменьшены или совсем приостановлены.

Также с марта 2023 года все россияне, чьи доходы снизились на 30%, смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребительских займов. Сайт KP.RU подробно рассказал о новых условиях оформления кредитных каникул, которые позволяют перенести на более поздний срок платежи по кредиту без штрафов и пеней.