В Госдуме приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС россиян

Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для граждан, пострадавших от ЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума России приняла закон о предоставлении ипотечных каникул пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера гражданам. По новому закону для данной категории граждан снизится долговая нагрузка по ипотечным обязательствам за потерянное в результате стихийных бедствий жилье. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, кто по программе ипотечных каникул сможет рассчитывать на отсрочку платежа в 2023 году и на каких условиях. Граждане России в тяжелых жизненных ситуациях могут взять паузу в выплатах по жилищному кредиту — сроком до шести месяцев. По желанию заемщика на этот период выплаты могут быть уменьшены или совсем приостановлены.

Также с марта 2023 года все россияне, чьи доходы снизились на 30%, смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребительских займов. Сайт KP.RU подробно рассказал о новых условиях оформления кредитных каникул, которые позволяют перенести на более поздний срок платежи по кредиту без штрафов и пеней.