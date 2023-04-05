Власти Запорожья описали возможный сценарий контрнаступления ВСУ

Власти Запорожья считают, что ВСУ могут начать контрнаступление с массированных обстрелов Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут начать свое контрнаступление в Запорожской области с массированных артиллерийских обстрелов и атак беспилотниками, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Думаю, подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядов и ракет из РСЗО типа HIMARS и так далее. После чего удары дронами-камикадзе с технологией FPV, то есть управляемыми, точными. Затем уже только тогда включится бронетехника и пехота. Примерно такой сценарий», – заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Пока ВСУ прощупывают слабые места линии обороны российских войск на Запорожском направлении, ведя интенсивные обстрелы, чтобы посмотреть, как быстро реагируют системы ПВО и военные, сообщил Рогов. По его словам, украинская сторона накопила достаточное количество артиллерийских снарядов для начала контрнаступления, кроме того, ВСУ стянули технику, живую силу и получили большие объемы горюче-смазочных материалов.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Для этого им необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы, отметил он.