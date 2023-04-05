Бюджет РФ в апреле 2023 года недополучит 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов

Минфин России спрогнозировал недополучение 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов Фото: Николай ХИЖНЯК

В министерстве финансов России опубликовали прогноз, согласно которому в российский бюджет в апреле 2023 года не поступит 113,6 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Ведомство также проинформировало, что по итогам марта 2023 года отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема оказалось на уровне 39 миллиардов рублей.

Таким образом, по данным Минфина, на продажу иностранной валюты с 7 апреля по 5 мая 2023 года будет направлено 74,6 миллиардов рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, нефтегазовые доходы российской казны по итогам января 2023 года сократились на 46%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, и оказались на уровне 426 миллиардов рублей.

Напомним, бюджет России на 2023 год был принят в декабре 2023 года. В нем увеличились расходы на оборону и национальную безопасность, а расходы на медицину и спорт были сокращены.