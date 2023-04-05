Глава Амурской области Василий Орлов: С начала пожароопасного сезона в регионе выявили 181 нарушителя

Противопожарный сезон объявлен в 22 муниципалитетах Амурской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области с начала пожароопасного сезона выявлен 181 нарушитель, сообщил глава региона Василий Орлов. С 27 марта в Приамурье произошло 32 природных пожара на площади в три тысячи гектаров, все возгорания уже ликвидированы. Для сравнения, в тот же период прошлого года в области бушевали 65 пожаров на общей площади почти 7 тысяч гектаров. Глава региона отметил, что специалисты научились оперативно бороться с огнем, однако теперь необходимо обратить особое внимание на борьбу с нарушителями противопожарных мер.

«Справляться с возгораниями наши специалисты умеют достаточно эффективно. Но основная задача – предупреждать пожары и палы. С начала пожароопасного сезона в Приамурье выявили 181 нарушителя. Именно столько протоколов составили специалисты различных ведомств. По всем будет принято соответствующее решение», - рассказал Василий Орлов в ходе совещания в правительстве региона.

Губернатор напомнил о серьезных штрафах для виновников возгораний. Чаще всего пожары возникают из-за беспечных домовладельцев, жгущих мусор на своих участках, и сельхозпроизводителей, устраивающих пал на полях.

«Штрафы за нарушение противопожарного режима в России сейчас серьезные. Минимальное наказание, предусмотренное для физических лиц, - 20 тысяч рублей, для юридических лиц - уже сотни тысяч. Закон предусматривает и уголовную ответственность. Все эти меры принимаются для того, чтобы люди лишний раз подумали о том, какие последствия могут быть, прежде чем по привычке пустить пал или сжечь мусор на своем участке», - подчеркнул Василий Орлов.

Сейчас противопожарный сезон объявлен в 22 муниципалитетах Приамурья. Больше всего возгораний в 2023 году зафиксировано в Архаринском и Ромненском районах. В последнем крупный лесной пожар вспыхнул на землях гослесфонда, огонь охватил почти тысячу гектаров. Причиной стали поджоги, вышедшие из-под контроля. Благодаря слаженной работе специалистов пожар удалось оперативно потушить.