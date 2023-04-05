Во Франции призвали ввести меры против европейских компаний, ведущих деятельность в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю предложил ввести «исключительный механизм» налогообложения для ограничения возможностей компаний из Европейского союза создавать франшизные предприятия в России. С этим предложением парламентарий обратился к министру иностранных дел Франции Катрин Коллонне. Об этом сообщает Lenta.ru.

Патрие-Лейтю обосновал необходимость подобного ограничения тем, что Европейский союз почти исчерпал все свою санкционные возможности для воздействия на Москву, однако европейские компании, в числе которых есть и французские, до сих пор ведут активную деятельность в России. По его словам, крупные фирмы должны быть не допущены в страну, которая стала «открыто враждебной Европе».

В своем заявлении Депутат указал на желание узнать мнение французского правительства по поводу возможности введения мер «исключительного механизма» на европейском уровне или же уровне Франции, что будет «направлено на конфискационное налогообложение прибыли, полученной от деятельности этих компаний в России, и перенаправление доходов от этого налога на финансирование помощи в приеме украинских беженцев и помощи в гуманитарных акциях на Украине».

Ранее другой французский парламентарий предложил отменить антироссийские санкции. Как писал ОТР, пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил, что такие ограничительные меры наносят вред только тем, кто их ввел.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о том, что новый пакет антироссийских санкций Европейского союза будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений. Экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с телеканалом «360» отметил, что эти меры станут для Евросоюза еще одним выстрелом в ногу.