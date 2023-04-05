Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал накладывать санкции на получающие уран от России страны Фото: REUTERS

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Евросоюза должны накладывать санкции не только на Россию, но и на те страны, которые покупают у Москвы уран. Даже если это единственный способ для них поддерживать свои атомные электростанции. Об этом он сообщил после двухдневного визита в Киев.

Как сказал Хабек, в Киеве у него спросили, почему ЕС позволяет некоторым странам покупать уран у России, и почему это не наказывается. Вице-канцлер не нашёл что на это ответить, и считает, что киевские власти правы - «нужно» штрафовать страны, которые ведут такие сделки с Москвой.

При этом Хабека не волнует, если у каких-то стран есть электростанции, работающие только за счёт российского урана. Якобы, они должны быть готовы к переменам. То же самое он заявил в отношении стран, помогающих России поставлять товары, попавшие под санкции, так что вице-канцлер призывает вводить санкции и против них.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ЕС планирует начать обсуждение новых санкций против России после Пасхи.