Политолог оценил вероятность отправки Трампа в тюрьму Фото: REUTERS

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин в беседе с Lenta.ru оценил перспективы заключения в тюрьму бывшего президента США Дональда Трампа, отметив, что выдвижение уголовных обвинений в отношении экс-главы государства, завершившего исполнение своих обязанностей, является первым прецедентом для политической и судебной системы США.

По словам эксперта, Трамп вряд ли будет приговорен к тюремному сроку, поскольку за подобные преступления в США, как правило, не сажают, в особенности, если речь идет о первом его совершении.

Кроме того, как отметил Ярыгин, экс-главе Белого дома вменяют не федеральные преступления, за которые предусмотрены более тяжкие наказана, а речь идет об юрисдикции конкретного штата - Нью-Йорка.

«По тем обвинениям, которые сейчас комментируют юристы в американской прессе, вероятно, что ему в реальности может грозить срок до 4 лет», - заявил он, отметив, что часть данного срока может быть оспорена адвокатами.

Накануне прошли слушания по делу Трампа. Как сообщал телеканал «360» в своем заявлении после слушаний экс-президент США назвал ситуацию шокирующей, но отметил, что это не было для него «сюрпризом», а также сказал о своей невиновности.

Как писал RT, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг сказал о том, что принял решение предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, так как он нашел новых свидетелей и улики.