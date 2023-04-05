Володин внес в Госдуму законопроект об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут увеличить социальные налоговые вычеты (по НДФЛ) на приобретение медикаменты, лечение, образование и стимулирование производства высокотехнологического оборудования. Такой законопроект внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

Уточняется, что в планах увеличить с 50 до 110 тысяч рублей максимальный размер расходов, учитывающихся при налоговом вычете по НДФЛ на обучение детей.

Расходы на лечение человека и членов его семьи, обучение, покупку медикаментов увеличат с 120 тысяч до 150 тысяч рублей. С целью стимулирования производства и спроса на российское высокотехнологичное оборудование к расходам на их приобретение хотят применять коэффициент 1,5 так же, как и с порядком учета расходов на покупку или создание передовой отечественной продукции в сфере искусственного интеллекта.

Также Вячеслав Володин Володин не исключил того, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних может быть принят уже 11 апреля 2023 года. Может быть введен и запрет рекламы тейпов и их размещение на полках магазинов.