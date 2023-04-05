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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 12:32

Массовое ДТП произошло около здания карельской филармонии в Петрозаводске

На нерегулируемом перекрестке столкнулись три машины
Степан СТЕПАНОВ
На месте аварии образовалась пробка

На месте аварии образовалась пробка

Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Карелии - городе Петрозаводске - во вторник, 4 апреля, произошло массовое ДТП. На нерегулируемом перекрестке ул. Кирова и Свердлова рядом со зданием филармонии около 10 утра столкнулись три автомобиля. О происшествии стало известно после того, как новость об этом появилась на местном сайте. Сам момент столкновения попал на камеры наружного наблюдения

- Судя по записи, один из участников дорожно-транспортного происшествия, поворачивая налево с ул. Свердлова на ул. Кирова, не уступил дорогу второму участнику, чья машина ехала по главной дороге прямо по ул. Кирова со стороны пр. К. Маркса, - сообщает информационное издание Karelinform. - Удар был достаточно сильный: второго участника ДТП занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с третьей машиной.

К счастью, пострадавших в ДТП нет. А вот автомобили получили механические повреждения. После аварии в центре города образовалась пробка. Движение было затруднено.