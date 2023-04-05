Путин призвал посла Дании способствовать созданию независимой комиссии по диверсиям на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, принимая верительную грамоту посла Дании Якоба Хеннингсена, выразил надежду на то, что датская сторона будет способствовать созданию независимой комиссии по диверсиям на газопроводах «Северный поток» 1 и 2.

По словам главы государства, сейчас в Балтийском море крайне неспокойная обстановка, в связи с чем создание независимой международной комиссии попросту необходимо. Путин напомнил Хеннингсену о диверсиях, и призвал помогать в решении этого вопроса.

Напомним, Якоб Хеннингсен - один из 17 послов иностранных государств, вручающих 5 апреля 2023 года верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Хеннингсен - один из пяти глав дипмиссий недружественных стран, среди которых своих послов направили США, Норвегия, Северная Македония, Дания и отдельно дипломат от Евросоюза в целом.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Владимир Путин выступает с большой речью, посвящённой проблематике внешней политики России.