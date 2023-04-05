Путин: Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления, посвященного внешнеполитической ситуации. Глава государства добавил, что Москва готова к диалогу и не собирается изолироваться.

Владимир Путин отметил большое количество накопившихся противоречий между странами, которые мешают сотрудничеству, и выразил надежду на то, что совместная работа с новыми послами поможет их исправить.

— Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых, и тем более враждебных, намерений к кому бы то ни было, — сказал Путин.

Также президент добавил, что надеется на равноправные и учитывающие взаимные интересы отношения с партнерами.

Напомним, 5 апреля в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония вручения верительных грамот от новых послов РФ. Владимир Путин принял дипломатов из ЕС, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Бруней-Даруссалама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Ирака, Камбоджи и Гвинеи.