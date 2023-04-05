Родителям умершего ребенка в Оренбурге перинатальный центр выплатит 700 тысяч рублей

Суд постановил выплатить родителям компенсацию
Фото: Олег ЗОЛОТО
Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о компенсации морального вреда родителям, потерявшим ребенка.
Районный суд установил, что специалисты перинатального центра в Оренбурге оказали некачественную медицинскую помощь женщине во время беременности и родов. Они допускали ошибки и недочеты. Все это привело к тому, что младенец появился на свет мертвым. Убитые горем родители обратились в суд.
Первая инстанция взыскала в пользу матери 170 000 рублей, а в пользу отца – 50 000 рублей.
В областном суде пришли к выводу, что вина медицинских сотрудников действительно есть. Однако постановление о сумме компенсации было решено увеличить. Причиной стало отсутствие в доводах районного суда оценки всех значимых обстоятельств, пишет 56orb.ru.
В результате за ошибки своих работников клинический перинатальный центр заплатит матери 500 000 рублей, а отцу – 200 000 рублей.