Родителям умершего ребенка в Оренбурге перинатальный центр выплатит 700 тысяч рублей

Суд постановил выплатить родителям компенсацию Фото: Олег ЗОЛОТО

Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о компенсации морального вреда родителям, потерявшим ребенка.

Районный суд установил, что специалисты перинатального центра в Оренбурге оказали некачественную медицинскую помощь женщине во время беременности и родов. Они допускали ошибки и недочеты. Все это привело к тому, что младенец появился на свет мертвым. Убитые горем родители обратились в суд.

Первая инстанция взыскала в пользу матери 170 000 рублей, а в пользу отца – 50 000 рублей.

В областном суде пришли к выводу, что вина медицинских сотрудников действительно есть. Однако постановление о сумме компенсации было решено увеличить. Причиной стало отсутствие в доводах районного суда оценки всех значимых обстоятельств, пишет 56orb.ru.

В результате за ошибки своих работников клинический перинатальный центр заплатит матери 500 000 рублей, а отцу – 200 000 рублей.