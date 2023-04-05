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НовостиПолитика5 апреля 2023 12:47

Путин заявил, что Россия продолжит выступать одним из центров мировой политики

РФ будет и дальше поддерживать мировой баланс стабильности, отметил он
Мила ГЕНЬ
Путин заявил, что Россия продолжит выступать одним из центров мировой политики

Путин заявил, что Россия продолжит выступать одним из центров мировой политики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и далее будет выступать одним из центров мировой политики, а также продолжит поддерживать баланс в мире, заявил в ходе церемонии принятия верительных грамот у новых послов в РФ президент Владимир Путин.

— Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня, — заявил Путин.

Ранее президент России сообщал, что РФ остается открытой к диалогу с другими странами, а также готова к конструктивному сотрудничеству с партнерами. Мы не настроены враждебно или предвзято ни к одной стране мира, отмечал глава государства. Такие подходы заложены в концепции внешней политики России.