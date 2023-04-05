Путин заявил, что Россия продолжит выступать одним из центров мировой политики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и далее будет выступать одним из центров мировой политики, а также продолжит поддерживать баланс в мире, заявил в ходе церемонии принятия верительных грамот у новых послов в РФ президент Владимир Путин.

— Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня, — заявил Путин.

Ранее президент России сообщал, что РФ остается открытой к диалогу с другими странами, а также готова к конструктивному сотрудничеству с партнерами. Мы не настроены враждебно или предвзято ни к одной стране мира, отмечал глава государства. Такие подходы заложены в концепции внешней политики России.