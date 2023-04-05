Названы самые популярные цвета у россиян при выборе чехла для смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследования сервисов Anketolog.ru и Motive agency&production показало, какие цвета чехлов для смартфонов предпочитают россияне, а также как часто они их меняют. Результаты опроса имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Самым популярным цветом для смартфонов стал черный, который выбирают 55%. В пятерку лидеров также вошли синий (26%), фиолетовый (26%), красный (24%), розовый и зеленый - по 19%.

Как выяснилось, опрошенные почти одинаково относятся к прозрачным (59%) и цветным (60%) чехлам, но многие респонденты предпочитают необычные чехлы, с дополнительным декором или надписями (54%).

Треть опрошенных (34%) сообщили, что меняют чехол один раз в полгода, а примерно столько же (32%) раз в год или реже. Четверть респондентов (23%) заявили, что обновляют чехол два или три раза за полгода, 7% - один раз в месяц, 4% -до трех раз в месяц.

Ранее главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина заявила об угрозе для здоровья от грязного телефона. Как писал «Пятый канал», врач предупредила о риске развития дерматита из-за смартфона, рекомендуя дезинфицировать чехол каждый день.

Life.ru рассказал, как выбрать правильный чехол, отметив, что силиконовый чехол гораздо менее, поэтому почти не трет и не царапает корпус телефона.