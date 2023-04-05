Путин: Европа инициировала противостояние с Россией Фото: REUTERS

Отношения России и ЕС ухудшались последние несколько лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения новыми послами в РФ верительных грамот, которая проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца 5 апреля. Причиной стало то, что ЕС инициировал геополитическое противостояние с РФ, пояснил глава государства.

— Глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с российской стороной за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией, — заявил Путин.

Президент России также добавил, что Москва надеется, на то, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает, а отношения с Европой в будущем восстановятся.

Также в ходе церемонии Владимир Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис.