Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики России

Путин рассказал иностранным послам в РФ о новой концепции внешней политики России Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам в РФ о создании в России новой концепции внешней политики. Путин призвал страны учитывать принципы равноправия и учитывать интересы других стран в своей политике.

“Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов. Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой концепции внешней политики Российской Федерации”, – заявил российский лидер.

Новая концепция внешней политики России была установлена и подписана президентом 31 марта 2023 года. Путин заявлял, что обновление Концепции внешней политики России потребовалось из-за «кардинальных изменений в международной жизни». В концепции обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России.

Напомним, 5 апреля 2023 года Владимир Путин выступит на большом Совбезе России. В ходе заседания члены Совбеза обсудят вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской области. Основным докладчиком будет глава МВД России Владимир Колокольцев.