Микробиолог Андреева предупредила об опасности сидра, сделанного на диких дрожжах Фото: Shutterstock

Микробиолог, специалист по дрожжевым микроорганизмам для ферментированных продуктов питания, сотрудник ИТМО и технический директор Beer Genomics Анастасия Андреева в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что Сидр - слабоалкогольное «плодовое» вино, в большинстве случаев произведенное сбраживанием яблочного сока на диких дрожжах, может быть опасен для здоровья.

«Как сейчас делают: измельчают яблоки и с воздуха микроорганизмы заселяются спонтанной микрофлорой. То есть, присутствие патогенных микроорганизмов возможно. Более того, некоторые дикие дрожжи тоже могут продуцировать патогенные вещества», - заявила эксперт, отметив, что в этих условиях продукт становится опасным для употребления.

Как сообщила Андреева, для того, что избежать подобной опасности необходимо работать на чистых культурах. По ее словам, винные дрожжи «колоссально отличаются» от спиртовых, пивных, поскольку являются индивидуальными штаммами.

«Они могут сбраживать только плодово-ягодные сусла и давать огромное количество СО2», - заявила она.

Продажи сидра в России за два месяца текущего года выросли на 60%. Как писал ФАН, напиток стал популярен среди российских граждан из-за запуска новых брендов.

Как сообщал RT, в Росалкогольрегулировании сообщили, что производство алкогольных напитков с января по октябрь 2023 года в России выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.