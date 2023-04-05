Интерпол объявил в розыск сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии Артема Усса

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс находится в списке рызыскиваемых Интерпола. Фото: СОЦСЕТИ

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс находится в списке рызыскиваемых Интерпола. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Италии.

Собеседник издания уточнил, что в списке Интерпола фамилия Усса-младшего появилась с подачи американской стороны, и дальнейшие действия с его нахождением в базе «зависят от США как источника мандата».

Ранее сообщалось, что Артем Усс приехал в Россию после того, как сбежал из-под ареста в Италии. Сын красноярского губернатора объяснил, что сначала надеялся на беспристрастность итальянского суда, однако тот показал «явную политическую ангажированность» США. Позже Усс-младший добровольно явился в российскую полицию.

Артема Усса задержали в Италии 17 октября 2022 года после обвинений США в уклонении от санкций и отмывании денег. Его отправили под домашний арест. В марте 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Усса-младшего в США, но тот совершил побег из квартиры, арендованной в Милане.