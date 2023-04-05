Психолог рассказала, как легче уснуть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе РИАМО посоветовала, что избавиться от тревожных мыслей и быстрее заснуть начать загибать пальцы, считая таким образом выполненные за день дела, а подумав и том, какое главное действие совершить на следующий день.

«Первое, что можно сделать, - это начать загибать пальцы … И так перечисляем по порядку, на сколько хватит пальцев. Это позитивное подкрепление, переключение себя на достижение каких-то значимых результатов», - заявила специалист.

Сулим заявила, что подобным образом необходимо выгружать свои переживания. По ее словам, можно делать это письменно, однако это потребует время. Как она уточнила, стоит начинать с достижений, а потом перейти к переживаниям.

Семейный врач Татьяна Захарова заявила, что употребление киви за час до сна поможет улучшить качество сна. Как писал Life.ru, специалист отметила, что в этом фрукте много полезных веществ, в том числе много серотонина и антиоксидантов, а также витамины, среди которых фолиевая кислота, которая является витамином группы В.

Ученые из Калифорнийского университета предупредили об опасности дневного сна. Как писал ФАН, дневной сон назвали основным фактором риска развития слабоумия.