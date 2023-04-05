Песков заявил, что посол США Трейси не передавала Путину на церемонии никаких посланий, фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, передавала ли посол США Линн Мари Трейси какие-либо послания Владимиру Путину во время церемонии вручения верительных грамот, ответил отрицательно. Об этом пишет агентство РИА Новости.

По словам Пескова, Трейси не передавала никаких посланий из Вашингтона, а просто вручила российскому лидеру свою верительную грамоту.

Во время церемонии, в которой приняли участие 17 послов иностранных государств (среди которых пять - недружественные), Путин подчеркнул, что сегодняшние отношения между Россией и США переживают глубокий кризис. В основе этой проблемы лежит принципиально разный взгляд на миропорядок. Однако президент напомнил, что от взаимоотношений Москвы и Вашингтона зависят глобальная безопасность и стабильность.

Ранее KP.RU сообщил о том, как прошла встреча Путина с иностранными послами, что обсуждалось на церемонии, какие сделаны заявления.