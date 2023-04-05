В Латвии вернули обязательную военную службу

Депутаты латвийского парламента в среду, 5 апреля, утвердили закон об обязательной военной службе в стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты латвийского парламента в среду, 5 апреля, утвердили закон об обязательной военной службе в стране. Первый призыв состоится 1 июля 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сейма Латвии.

Согласно закону, на военную службу, которая будет длиться один год, будут призываться мужчины, которым исполнилось 18 лет. Уточняется, что, в первую очередь, армия будет формироваться из добровольцев.

В законе также прописали, что тем, кто не явится по повестке без уважительной причины грозит предупреждение или штраф в размере до 350 евро. А за уклонение от военной службы могут привлечь к уголовной ответственности, уточнили в Сейме.

Как ранее писал сайт KP.RU, ранее Минобороны Латвии выступило с инициативой вернуть обязательную военную службу в стране. Реализовать данную меру ведомство предлагало в несколько этапов, после пятилетнего переходного периода сделав военный призыв обязательным для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Предлагалось, что призыв будет осуществляться два раза в год – 1 января и 1 июля.