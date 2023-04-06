ДОМ.РФ открыл набор на четвертый поток образовательной программы «Проект.Ф»

В выпускниках программы заинтересованы застройщики и банки Фото: Shutterstock

В июле 2023 года стартует полугодовая программа развития «Проект.Ф» от ДОМ.РФ. Прием заявок на участие уже открыт. Выпускники проекта получают возможность работать в инвестиционных и девелоперских компаниях, а также ведущих банках России.

В истории проекта это уже четвертый сезон. Его основали, когда строительная индустрия переходила на систему эскроу-счетов: деньги дольщиков отныне не идут сразу к застройщику, а хранятся на специальном банковском счете. Чтобы вести стройку, девелоперы стали получать проектное финансирование — кредиты от банков. Отрасли потребовались специалисты, которые были бы погружены в нюансы финансирования проектов застройщиков.

Каждый год «Проект.Ф» актуализируют и расширяют за счет новых форматов обучения. В четвертом потоке появилась возможность улучшить надпрофессиональные компетенции. Добавился блок «Личная эффективность» — слушателей научат правильно формулировать задачи, вести переговоры, распределять свои ресурсы для продуктивной работы презентовать проекты.

— За три года около 2000 человек стали участниками нашей программы. Мы видим, как интерес к ней растет, особенно в регионах. Эта популярность связана с качеством обучения и с перспективами, дополнительными возможностями для выпускников. Многие из них теперь работают в ведущих банках страны, в том числе в Банке ДОМ.РФ, в крупных строительных компаниях, — рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Гендиректор Института развития также отметил, что «Проект.Ф» из курса по проектному финансированию превратился в нечто большее. В него входят 50 различных дисциплин: от ценообразования, экспертизы и земельного законодательства до корпоративного бизнеса, запуска инфраструктурных проектов и управления городским хозяйством.

— Специалисты такого уровня будут всегда востребованы, — резюмировал Мутко.

Для участников из Москвы, Воронежа, Владивостока, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска, которые пройдут отбор, предусмотрена оплачиваемая стажировка. А для всех желающих подготовлен открытый образовательный блок. Подробности на сайте дом.рф (разделы «Карьера» — «Начало карьеры» — «Проект.Ф»).

Участвовать в оплачиваемой стажировке могут студенты четвертого курса бакалавриата, первого и второго курса магистратуры, выпускники 2020−2023 годов, а также специалисты с образованием в сферы финансов, экономики, IT или строительства.

Директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов указал, что нововведением этого года будет возможность сдать финальную аттестацию на базе НИУ МГСУ, а в случае успеха получить от вуза удостоверение о повышении квалификации.

— Безусловно, для выпускников проекта — это дополнительная возможность для карьерного роста, — объяснил Малахов.

Ректор вуза Павел Акимов добавил, что ведущие специалисты университета рецензировали «Проект.Ф» и представили рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию.