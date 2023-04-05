The Washington Post: эпоха гегемонии США на Ближнем Востоке закончилась

Решение о сокращении добычи нефти, принятое Саудовской Аравией, стало сигналом к тому, что США больше не «командуют» ни в Персидском заливе, ни на нефтяном рынке. Фото: Shutterstock

Решение о сокращении добычи нефти, принятое Саудовской Аравией, стало сигналом к тому, что США больше не «командуют» ни в Персидском заливе, ни на нефтяном рынке. Это говорит о том, что эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке подошла к концу. К таким выводам пришла американская газета The Washington Post.

«К лучшему это или к худшему, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась», - пишет издание.

По данным газеты, недавнее решение о сокращении добычи нефти привело к тому, что цена не нее выросла более чем на 6% и составила 85 долларов за баррель. Это, по мнению издания, стало тяжелым ударом по руководству Америки, которое пытается сдержать инфляцию и избежать рецессии.

The Washington Post пишет, что в США достаточно спокойно отреагировали на происходящее, но в том случае, если цены на нефть поднимутся выше 100 долларов за баррель, не понятно, сможет ли американское руководство «с этим что-то сделать». Президент США Джо Байден не тот, кому может пойти навстречу лидер Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, утверждает издание.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале апреля несколько стран ОПЕК+ сообщили, что с мая и до конца года уменьшат производство на 1,65 миллионов баррелей в сутки.