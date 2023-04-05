Путин заявил, что потенциал западных спецслужб задействован в подготовке Киевом терактов в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности РФ заявил, что западные спецслужбы помогают киевскому режиму совершать преступления против мирных граждан ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Также теракты совершают и на других территориях России.

— Никого не жалеют, подвергают города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов, — сказал президент.

При этом есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб, заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы России должны делать максимум для защиты людей и их имущества.

Ранее сообщалось, что убийства в Брянской области украинскими диверсантами были совершены из оружия НАТО.