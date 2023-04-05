Путин призвал жёстко пресекать деструктивные действия Запада и Киева в новых регионах России
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Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза РФ 5 апреля 2023 года, призвал жёстко пресекать любые попытки Киева и коллективного Запада проталкивать свою ложь и пропаганду в новых регионах страны.
Как отметил глава государства, всё то враньё, которое льётся со стороны киевского режима и Запада, направлено только на одну цель - дестабилизировать и раскачать ситуацию в новых регионах России.
«И конечно, следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации», - говорит президент.
Путин выдал соответствующие задачи компетентным органам, а также призвал улучшить качество защиты от криминальных схем использования информационных технологий.
Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин заявил об участии западных спецслужб в подготовке терактов на территории России.