Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 апреля 2023 15:00

Путин призвал жёстко пресекать деструктивные действия Запада и Киева в новых регионах России

Цель пропаганды и лжи Запада - дестабилизация обстановки в новых регионах России
Сергей КУДРИН
Путин призвал жёстко пресекать деструктивные действия Запада и Киева в новых регионах России

Путин призвал жёстко пресекать деструктивные действия Запада и Киева в новых регионах России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза РФ 5 апреля 2023 года, призвал жёстко пресекать любые попытки Киева и коллективного Запада проталкивать свою ложь и пропаганду в новых регионах страны.

Как отметил глава государства, всё то враньё, которое льётся со стороны киевского режима и Запада, направлено только на одну цель - дестабилизировать и раскачать ситуацию в новых регионах России.

«И конечно, следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации», - говорит президент.

Путин выдал соответствующие задачи компетентным органам, а также призвал улучшить качество защиты от криминальных схем использования информационных технологий.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин заявил об участии западных спецслужб в подготовке терактов на территории России.