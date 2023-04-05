Путин призвал жёстко пресекать деструктивные действия Запада и Киева в новых регионах России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза РФ 5 апреля 2023 года, призвал жёстко пресекать любые попытки Киева и коллективного Запада проталкивать свою ложь и пропаганду в новых регионах страны.

Как отметил глава государства, всё то враньё, которое льётся со стороны киевского режима и Запада, направлено только на одну цель - дестабилизировать и раскачать ситуацию в новых регионах России.

«И конечно, следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации», - говорит президент.

Путин выдал соответствующие задачи компетентным органам, а также призвал улучшить качество защиты от криминальных схем использования информационных технологий.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин заявил об участии западных спецслужб в подготовке терактов на территории России.