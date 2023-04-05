Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным 5 апреля 2023 года

Александр Лукашенко прилетел в Москву 5 апреля 2023 года Фото: стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 5 апреля, прилетел в Москву с двухдневным рабочим визитом. Борт с главой дружественной страны уже приземлился.

В этот же день Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу. На ней лидеры стран обсудят вопросы отношений двух стран, которые не подходят к повестке Высшего государственного совета Союзного государства России и Республики Беларусь.

Сам ВГС состоится 6 апреля. На нем участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Также будут обсуждены планы и разработка Концепции безопасности СГ. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил обсуждение Путиным и Лукашенко урегулирования конфликта на Украине. В том числе, вероятно, главы рассмотрят предложения Минска на этот счет.