Путин поставил задачу быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ

Президент России Владимир Путин, выступая в среду, 5 апреля, на заседании Совета безопасности, поставил задачу как можно скорее ввести новые регионы РФ в единое правовое пространство страны. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая в среду, 5 апреля, на заседании Совета безопасности, поставил задачу как можно скорее ввести новые регионы РФ в единое правовое пространство страны.

«Задача – сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», - заявил глава государства.

Президент напомнил, что уже сегодня в непростых условиях в новых регионах России восстанавливают жилые дома и дороги, а также учреждения образования, культуры и здравоохранения. Кроме того, идет запуск промышленных и сельскохозяйственных предприятий, появляются новые рабочие места. В новых субъектах РФ, по словам Путина, регулярно платят пенсии и пособия, заработала льготная ипотека.

Как ранее писал сайт KP.RU, 3 апреля Путин подписал законы о создании судов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью прошлого года. Такое решение одобрили абсолютное большинство жителей этих регионов в рамках референдумов.