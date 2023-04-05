Politico: Китай пока не заинтересован в налаживании дипломатических контактов с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая, якобы, не настроены возобновлять двустороннюю работу над улучшением дипломатических контактов с США. Об этом свидетельствует, например, нежелание Пекина назначить новую дату визита госсекретаря США Энтони Блинкена, о чём пишет издание Politico.

Как сообщают в издании, сейчас якобы только администрация Байдена пытается наладить отношения с Китаем, тогда как Пекин в этом, мол, не заинтересован. Всё началось с отмены давно запланированного визита Блинкена, который должен был состояться в феврале 2023 года. С тех пор новой даты так назначено и не было, и КНР отвергает все попытки Белого дома организовать новые дипломатические контакты.

По мнению авторов статьи, настроение Китая в этом вопросе будет зависеть от результатов встречи спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Ранее KP.RU сообщил о том, что отношения Китая и США разрушены окончательно из-за ситуации на Тайване. Именно вмешательство американцев во внутренние дела КНР стало причиной отмены визита Блинкена.