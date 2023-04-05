В Госдуме допустили, что программисты могут учиться в дистанционном режиме Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов допустил, что обучение IT-специалистов может проходить в дистанционном режиме. Это позволит учащимся из разных точек мира получать нужную квалификацию.

Парламентарий отметил, что нет необходимости ограничивать возможности дистанционного образования. А программисты вовсе могут устроить «лабораторию» дома, главное иметь хороший компьютер и интернет.

Сегодня современные технологии позволяют подключиться к учебной конференции из любой точки мира. Но при этом нельзя ограничивать возможности очной формы обучения.

- Учеба — это не только изучение материала, это еще и общение, получение навыков, которые позволяют управлять предметом, жить в коллективе и в обществе, важно уметь адаптироваться, — сказал парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кстати, поиск IT-специалистов упростился, несмотря на то, что «айтишники» до сих пор находятся в дефиците. На одну вакансию в этой сфере по России приходится 3,3 резюме, передает РИАМО.

В число самых востребованных специалистов в сфере IT, по его мнению, входят специалисты по разработке на Java. Так же, востребованы разработчики на C++ и С#, пишет RT.

По итогам 2022 года все 26,2 млрд рублей, заложенные на поддержку отечественной IT-отрасли, полностью ушли в рынок в качестве различных мер поддержки — от грантов и льготных кредитов до специальной ипотеки для отраслевых специалистов, пишет газета "Известия".