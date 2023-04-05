Путин поручил принять дополнительные меры по выявлению и розыску террористов Фото: REUTERS

В ходе заседания Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по контрразведке, выявлению и розыску террористов. Жителей новых регионов, а также всей страны необходимо обезопасить, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент заявил о помощи западных спецслужб Киеву в организации терактов в России. Убийства мирных жителей происходят не только в новых регионах, но и по всей стране.

МВД, СК и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы РФ должны прилагать максимум усилий для того, чтобы обезопасить жителей страны, а также их имущество, подчеркнул он.

Также ранее KP.RU писал, что в МИД России заявили о попытках Украины воздействовать на гражданские спутники связи в нашей стране. Нам есть чем ответить на это запредельное нарушение международного права, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.