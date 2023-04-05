Малькевич рассказал, чем Россия может ответить на дипфейки США Фото: Александр КОЦ

В США заявили, что готовы использовать технологию Deepfake в рамках военных наступательных операций на Украине. Речь идет о распространении в поддельных видеороликов в социальных сетях в иностранных СМИ и социальных сетях. Многие осудили данную тактику, в том числе и за рубежом.

Например, глава Инициативы Брукингского института по искусственному интеллекту и новым технологиям Крис Мезерол отметила, что американские военные подрывают такими действиями основы демократии.

В свою очередь руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич отметил, что технология Deepfake используется часто. Но в мирных целях, например, для создания креативного контента.

Но у программы большие возможности для того, чтобы нанести вред, ударить по репутации.

- Лживый контент способен даже нанести вред здоровью обычных пользователей и посеять в обществе панику. Такие опасения не напрасны, судя по событиям в США, - говорит эксперт «Ридусу».

Он отметил, что США направляет такие технологии на подрыв устоев демократии. Так что россиянам нужно уметь проверять информацию и не верить всему безоговорочно.

- Чтобы не утонуть в потоке фейков, необходимо владеть цифровой грамотностью. Информационная война против России вовсе не миф, - подчеркнул Малькевич.