Теракт против военкора Татарского в Санкт-Петербурге станет одной из тем для обсуждения в Совбезе ООН, фото: МИД РФ

Российское представительство в СБ ООН выдвинет на обсуждение тему теракта, совершённого в Санкт-Петербурге, и унёсшего жизнь военкора Владлена Татарского. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова,

Как отметила Захарова, на протяжении всего апреля Россия возглавляет Совет безопасности ООН, и воспользуется этой возможностью, чтобы отстоять свои интересы перед Западом, настраивающим мир против РФ.

Так, будет поднят вопрос совершённого 2 апреля теракта в Санкт-Петербурге, и для изучения обстоятельств случившегося участники СБ ООН получат всю необходимую фактологию. Так Захарова ответила на вопрос одного из журналистов о том, намерена ли Россия поднимать на международной арене тему терактов, организуемых киевским режимом на территории РФ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что количество пострадавших в теракте, в котором погиб военкор Татарский, возросло до 40 человек. Среди обратившихся за медицинской помощью были трое несовершеннолетних.