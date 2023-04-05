В своем последнем интервью Владлен Татарский заявил, что Украина исчезнет

Владлен Татарский погиб в Петербурге во время встречи с подписчиками. Фото: vk.com/Владлен Татарский

2 апреля, в кафе Санкт-Петербурга на творческой погиб Владлен Татарский. Военкор получил смертельный презент, начиненный взрывчаткой.

Ранения во время взрыва получили 40 человек, девушку, которая принесла взрывчатку, задержали.

Свое последнее интервью Владлен Татарский дал изданию «Абзац», это было 30 марта 2023 года. В нем он выразил уверенность, что победа в СВО будет за Россией.

- В любой исторической перспективе Украина исчезнет. Просуществовав 23 года, она потеряла часть своих территорий. Началась война гражданская, - говорил Татарский.

Военкор отметил, что страна не просуществовала самостоятельно даже полвека и пришла к тотальным разрушениям. Это предопределяет будущее государства.

Татарский отмечал, что россияне уже стали от происходящего, но сохраняют настрой на победу.

- Настрой один – победный. Нам нужна победа! – подчеркнул он.