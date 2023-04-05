В центре Москвы загорелось одно из зданий Минобороны РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 5 апреля 2023 года начался пожар начался в одном из зданий Минобороны РФ на улице Знаменка в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Причиной пожара стал аварийный режим электросети.

Огонь наблюдают в окне третьего этажа в доме номер 19. Горение характеризуют как интенсивное. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти возможных.

На место прибыли пожарные. Что конкретно горит, а также площадь возгорания выясняют.

Представитель экстренных служб сообщил, что на горящем этаже зафиксировано плотное задымление и высокая температура.

Ранее пожар в одном из зданий Минобороны был семь лет назад. Площадь возгорания тогда составила 3,5 тыс. квадратных метров. Кроме того, огонь привел к частичному обрушению кровли на площади в 1,2 тыс. «квадратов».