Более 17 тысяч человек за один день подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Более 17 тысяч человек за сутки подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса «Лидеры России», сообщил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. Регистрация на участие в состязании управленцев была открыта 4 апреля.

«На данную минуту... у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», - отметил Алексей Комиссаров на заседании Наблюдательного совета конкурса.

«Лидеры России» - флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 мая на портале лидерыроссии.рф. Возраст кандидатов - не старше 55 лет, при этом они должны обладать опытом работы на руководящей должности от двух лет. Попытать счастья в конкурсе управленцев могут не только граждане нашей страны, но и других государств. Такое правило было введено начиная со второго сезона «Лидеров России».

В пятом сезоне участники будут бороться за главный приз – грант в размере 1 миллиона рублей. Среди других поощрительных наград – возможность пообщаться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, победившие в конкурсе, могут рассчитывать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. А иностранцы-финалисты – получить по упрощенной схеме ВНЖ в России.

Старт пятому сезону «Лидеров России» во вторник дал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, главный принцип конкурса – никакой протекции: победа в нем зарабатывается честно, своим умом и талантами.

«Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей. И ничего с ним сделать нельзя. За пять лет к этому все привыкли. Помните, в первые годы ещё пытались дозваниваться и пытались каким-то образом выяснить, где тут правильный кабинет или кто должен кому позвонить для того, чтобы получить преимущество в конкурсе. За пять лет привыкли, что нет такого кабинета и никому позвонить невозможно», - отметил Сергей Кириенко, обращаясь к Наблюдательному совету конкурса.

«Лидеры России» уже подарили нашей стране немало ярких и талантливых руководителей. По статистике примерно треть участников конкурса – это представители малого бизнеса и начинающие предприниматели. Еще около 15% - топ-менеджеры крупных и средних компаний. С каждым годом в конкурсе участвует все больше женщин.

Напомним, конкурс «Лидеры России» был запущен в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Его главная цель – выявить перспективных руководителей, готовых работать на благо своей страны и менять жизнь в ней к лучшему. За предыдущие четыре сезона заявки на участие в конкурсе подали более 840 тысяч человек из России и других стран мира. Около 400 из них получили предложения о работе на высоких должностях. Среди них – мэры городов, главы регионов, заместители федеральных министров, топ-менеджеры крупнейших компаний, ректоры вузов, руководители учреждений культуры и здравоохранения.