Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго из-за вошедшей в здание вооруженной женщины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газета Chicago Sun-Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах вечером 5 апреля сообщила, что женщина с оружием вошла в небоскреб Trump Tower в Чикаго. На место прибыли полиция и спецназ.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. Также не сообщается, чем именно вооружена женщина. По предварительной информации, инцидент носит бытовой характер и не является актом терроризма.

Напомним, суд Нью-Йорка во вторник предъявил экс-президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения по 34 пунктам, среди которых подкуп порно-звезды и фальсификация финансовых документов. Бывший глава США вину не признал, его отпустили до следующего заседания.

Ранее Трамп призвал своих сторонников к протестам. В администрации Джо Байдена сообщали, что готовы к беспорядкам, которые могли начаться после суда над предшественником действующего президента.