Новая Зеландия ввела санкции против детского омбудсмена РФ и Росгвардии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Новой Зеландии расширило санкции в отношении РФ и Белоруссии из-за украинского конфликта. В новый список попали 27 физических лиц и пять организаций. Об этом сообщили в МИД Новой Зеландии.

В частности, под экономические ограничения попала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, командующий ВВС и силами ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович, первый заместитель командующего СКО Росгвардии Алибек Делимханов.

Среди юрлиц в санкционном списке оказались Росгвардия и Росфинмониторинг, а также Союз добровольцев Донбасса. Кроме того, Новая Зеландия включила в перечень компанию РСБ Групп и входящую в состав госкорпорации Росатом АО «ЮМАТЕКС».

Таким образом общее количество граждан России и Белоруссии, против которых действуют санкции Новой Зеландии составило 1,2 тыс. чел.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономические ограничения против нашей страны будут действовать еще долго.