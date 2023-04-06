Львова-Белова: дочь осужденного за дискредитацию Вооруженных сил Машу Москалеву забрала из интерната мама

Львова-Белова рассказала о судьбе девочки, отца которой осудили за дискредитацию российских вооруженных сил. Фото: страница Львовой-Беловой Вконтакте.

Дочь осужденного за дискредитацию российских вооруженных сил жителя Тульской области Алексея Москалева, которая находилась в социально-реабилитационном центре, забрала ее родная мать. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы», - написала омбудсмен в своем Telegram-канале в среду 5 апреля.

Львова-Белова рассказала, что девочка вначале не хотела возвращаться к матери, но потом изменила свое решение. Омбудсмен пообещала, что семье будет оказана необходимая помощь.

Напомним, в конце марта 2023 года отца девочки задержали в Белоруссии, куда он уехал перед тем, как в Тульской области его приговорили к двум годам колонии за дискредитацию ВС. Москальков размещал дискредитирующие российских военных записи в социальных сетях.

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