Командующий ВСУ Наев рассказал, что ВСУ получили американский ЗРК Avenger

Командующий ВСУрассказал, что ВСУ получили американский ЗРК Avenger. Фото: REUTERS

ВСУ приняли на вооружение американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, он уже поступил на боевое дежурство. Об этом в среду 5 апреля сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

«Зенитно-ракетный комплекс Avenger уже на боевом дежурстве», - написал Наев в своем Telegram-канале.

По словам украинского командующего, ЗРК обслуживают украинские военные, которые прошли обучение в Германии. Наев отметил эффективность системы ПВО Avenger.

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Тем временем международная акция протеста против поставок оружия на Украину впервые прошла возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, где проводилась встреча министров иностранных дел альянса. Министры обсуждали новую долгосрочную программу поставок Киеву. К митингу присоединились десятки человек из разных стран мира.