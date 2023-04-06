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НовостиПолитика5 апреля 2023 23:46

Командующий ВСУ Наев рассказал, что ВСУ получили американский ЗРК Avenger

Комплекс обслуживают украинские военные, прошедшие обучение в Германии
Мария ПАВЛОВА
Командующий ВСУрассказал, что ВСУ получили американский ЗРК Avenger.

Командующий ВСУрассказал, что ВСУ получили американский ЗРК Avenger.

Фото: REUTERS

ВСУ приняли на вооружение американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, он уже поступил на боевое дежурство. Об этом в среду 5 апреля сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

«Зенитно-ракетный комплекс Avenger уже на боевом дежурстве», - написал Наев в своем Telegram-канале.

По словам украинского командующего, ЗРК обслуживают украинские военные, которые прошли обучение в Германии. Наев отметил эффективность системы ПВО Avenger.

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Ранее Украине предложили самой платить за американское оружие. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем международная акция протеста против поставок оружия на Украину впервые прошла возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, где проводилась встреча министров иностранных дел альянса. Министры обсуждали новую долгосрочную программу поставок Киеву. К митингу присоединились десятки человек из разных стран мира.