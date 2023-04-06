Дмитрий Чернышенко вручил награду Председателю Комитета по делам Мавзолея Хо Ши Мина Буй Хай Шону. Фото: Алексей Майшев, РИА Новости.

Зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко прибыл с визитом во Вьетнам в четверг 6 апреля. В ходе визита 6 и 7 апреля запланирован ряд двусторонних встреч и различных мероприятий.

Чернышенко возложил венок к памятнику Павшим героям и мавзолею первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина и вручил Орден Дружбы Председателю Комитета по делам Мавзолея Хо Ши Мина Буй Хай Шону.

Зампред российского правительства отметил, что высоко ценит доброе отношение к России, русскому языку и культуре, усилия по их популяризации во Вьетнаме и сохранении исторической памяти об особых отношениях между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года Малайзия и Вьетнам отказались поддерживать антироссийские санкционные меры и договорились сохранять нейтралитет по отношению к кризису на Украине.

Почему Вьетнам хочет стать одним из главных «мостов» для России в мире, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, во Вьетнаме действует безвиз для туристов из Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, России, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, Белоруссии, а также Финляндии. На территории страны можно находиться без визы до 15 дней.