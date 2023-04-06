Российская артиллерия сорвала три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская артиллерия смогла сорвать три попытки ротации подразделений украинских войск на Купянском направлении

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», — приводит РИА Новости заявление начальника пресс-центра группировки войск «Запад».

Зыбинский также отметил, что попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сорваны около Двуречного, Синьковки и Стельмаховки, а потери украинских войск составили до 15 солдат.

Напомним, днем ранее, 5 апреля, на Купянском направлении российские войска сорвали попытку переброски резервов украинской армии.