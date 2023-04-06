Hill: решение противостоять России на Украине грозит США потерей господства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Вашингтона противостоять Москве в украинском конфликте может грозить США потерей мирового господства. Об этом в статье для издания Hill написал обозреватель Брахма Чиллани.

Как сказано в статье, власти США растрачивают ресурсы впустую на Украине, рискуя оказаться там в ситуации «двое против одного», в которой имеется в виду сближение Москвы и Пекина. Автор заявляет, что подобная ситуация подрывает устойчивость доллара как мировой валюты, а также угрожает американской гегемонии.

«На самом деле, чем дольше идет конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух тектонических процессов: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада, председатель КНР Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — сказано в публикации.

Чиллани призывает Вашингтон решить «проблему стратегического перенапряжения», а «не усугублять ее», все больше вмешиваясь в вопросы европейской безопасности. По его словам, если Соединенные Штаты намерены сохранить свои позиции на международной арене, то им нужно избежать «двойной угрозы», сосредоточив свое внимание не на Москве, а на Пекине.

Ранее политик-демократ из США заявил, что Вашингтон сосредоточены на предотвращении создания любых союзов, которые будут угрожать их доминированию.