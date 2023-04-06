AP: Визит Зеленского в Варшаву не поможет стереть у поляков память о преступлениях Бандеры

В США считают, что визит Зеленского в Варшаву не поможет стереть у поляков память о преступлениях Бандеры Фото: REUTERS

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях, совершенных против них участниками Организации украинских националистов* (ОУН*), которую возглавлял Степан Бандера, считает обозреватель Ванесса Гера.

В статье для Associated Press она заявила, что многие поляки потребовали от президента Польши Анджея Дуды не забывать страдания своего народа от рук украинских националистов. По словам журналиста, на встрече с Зеленским польский лидер поднял эту тему и заявил, что Варшава «не может забыть тех, кто погиб в прошлом».

Как отметила Гера, в результате преступлений бандеровцев погибли более 100 тысяч поляков, среди которых были женщины и дети. В настоящее время чиновники в Польше призывают к «полной правде» об этих событиях, написала она.

Напомним, в 1943 году нацисты из ОУН* устроили так называемую Волынскую резню, в ходе которой массово уничтожали этническое польское население и лиц других национальностей на территории Волыни (Ровенская, Волынская области и северная часть Тернопольской области).

Как писал сайт KP.RU, накануне Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

*Запрещенная в России экстремистская организация