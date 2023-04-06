В Европарламенте объяснили нежелание Запада раскрывать правду о диверсиях на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нежелание западных стран расследовать взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» говорит о том, что Европейский союз находится в подчинении Вашингтона. Такое мнение депутат Европарламента высказал Мик Уоллес.

«Неспособность проявить искренний интерес к раскрытию правды о саботаже на "Северных потоках" шокирующе отражается на ЕС и полностью разоблачает наше подчинение империи США и НАТО и их прокси-войне на Украине», — написал депутат Европарламента в Twitter

Уоллес также указал на то, что ошибки европейских лидеров негативно сказываются на гражданах стран – членов Европейского союза.

Напомним, днем ранее, 5 апреля, президент России Владимир Путин, принимая верительную грамоту посла Дании Якоба Хеннингсена, выразил надежду на то, что Капенгаген будет способствовать созданию независимой комиссии по расследованию диверсий на «Северных потоках».