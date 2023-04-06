Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Трое полицейских погибли в ходе боестолкновения с террористами в Ингушетии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трое сотрудников правоохранительных органов погибло, а семеро были ранены в результате контртеррористической операции Малгобекском районе Ингушетии.

Как передает KP.RU, в ночь со среды на четверг, 5 на 6 апреля, силовики вышли на след боевиков, которых разыскивают в Ингушетии. Ранее они напали на пост ДПС.

Сообщается, что спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) при поддержке Министерства внутренних дел и Росгвардии заблокировал террористов в одном из домов в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района.

Известно, что в ходе операции погибло двое прикомандированных сотрудников и один участковый. По некоторым данным, на данный момент внутри заблокированного здания находятся четыре преступника. На данный момент в этом районе введен режим контртеррористической операции (КТО), а жители ближайших домов были эвакуированы.

В конце марта этого года те же преступники напали на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, в селе Кантышево.