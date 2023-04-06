Счетная палата заявила о профиците бюджета Пенсионного фонда в 1,1 триллиона рублей в 2022 году

ПФР закончил 2022 год с профицитом бюджета в 1,103 триллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионный фонд России (ПФР) закончил прошлый год с профицитом бюджета в 1,103 триллиона рублей, заявила Счетная палата РФ.

Как уточняется в аналитической записке на сайте Счетной палаты, «за 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей – 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей – 15 487,32 миллиона рублей».

По итогам прошлого года бюджет ПФР вырос на 12,478 триллиона рублей, что на 27,4% больше, чем за 2021 год. Расходы фонда в 2022 составили 11,374 триллиона рублей, или на 12,3% выше показателей предыдущего года. В контрольном ведомстве объяснили, что это связано с предоставлением ПФР новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также индексацией государственных, страховых пенсий и других социальных выплат.

Напомним, с 1 января этого года начал ПФР и Фонд социального страхования объединены в Социальный фонд. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции двух фондов.