Житель Новосибирска приговорен к девяти годам колонии за финансирование терроризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении проживающего в Новосибирске иностранца, которого приговорили к девяти годам колонии строгого режима за финансирование терроризма. Об этом заявили в УФСБ по Новосибирской области.

«В отношении гражданина возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам преступления», — сказано в заявлении УФСБ по Новосибирской области, где уточнили, что наказание вынесено по статье о «содействии террористической деятельности».

Как передает KP.RU, мигрант, проживающий в Новосибирске, переводил средства представителям террористической организации за границу. Сообщается, что в общей сложности, за период 2021-2022 годов, житель города перевел свыше 200 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый сознался в финансировании террористов, а также раскаялся.

Напомним, 2 апреля этого года Суд Москвы заключил под стражу мужчину за финансирование террористической группировки.