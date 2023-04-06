Глава Минобороны Греции исключил передачу Украине танков Leopard Фото: REUTERS

Греция не будет передавать Украине танки Leopard 2A6, заявил министр национальной обороны страны Николаос Панайотопулос.

«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП, должна отправить еще несколько, она отправила боеприпасы различного калибра», – сказал глава греческого Минобороны на заседании парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам.

Как уточнил Панайотопулос, Афины могут поставить Киеву вооружение, если возникнут излишки. Греция дает только то, что может дать, и ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить ее собственную обороноспособность, подчеркнул министр.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard первого поколения.

В конце марта сообщалось, что на Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard.