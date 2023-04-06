МВФ заявил, что раскол между США и Китаем угрожает «фрагментацией мира» и бедностью Фото: REUTERS

Напряженность между Вашингтоном и Пекином может привести к «фрагментации мира», а также переносу производств в дружественные юрисдикции, что грозит краткосрочными ущербами для мировой экономики в 1% глобального ВВП в течение пяти лет и 2% в долгосрочной перспективе. Такую оценку развития событий дали эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Специалисты заявляют, что фрагментированный мир, скорее всего, будет беднее. По их оценкам, от переноса производств возможны относительные выгоды, которые будут подвержены значительной неопределенности. В фонде также полагают, что рост недоверия между Вашингтоном и Пекином может затронуть и банковскую систему.

Как заявили в Bloomberg, такой анализ рисков был «одним из самых громких» после пандемии коронавирусной инфекции, в котором было сказано о глобальном экономическом ущербе.

Ранее Politico написал о том, что китайские Власти не намерены возобновлять двустороннюю работу над улучшением дипломатических контактов с Вашингтоном, о чем может говорить нежелание Пекина назначить новую дату визита госсекретаря США Энтони Блинкена.