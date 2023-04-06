В Госдуме предложили привлекать к исправительным работам за дискредитацию ВС РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев считает, что за дискредитацию Вооруженных сил РФ, помимо административного наказания, необходимо ввести обязательные исправительные работы. Соответствующее предложение он намерен внести на обсуждение своим коллегам.

«Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны, помимо административного наказания, которое получил, например, актер Дмитрий Назаров, быть обязаны проходить исправительные работы», — цитирует Хамзаева РИА Новости.

Парламентарий добавил, что такое предложение он планирует внести на обсуждение депутатам.

По мнению Хамзаева, звезды и другие публичные люди могли бы принести «конкретную социальную пользу», если бы, к примеру, подмели «чей-то двор».

Как ранее писал сайт KP.RU, 5 апреля решением Тверского суда Москвы актер Дмитрий Назаров был оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.

Сейчас Назаров вместе с супругой находится в гастрольном туре в Израиле. Он критиковал спецоперацию, после чего был уволен из Московского художественного театра имени А. П. Чехова, в труппе которого состоял 20 лет.